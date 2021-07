Mini: la app si aggiorna con nuovi servizi

La app di MINI si aggiorna e funziona da interfaccia universale per la comunicazione tra smartphone e veicoli in oltre 46 paesi nei cinque continenti.

Disponibile sia per i sistemi operativi iOS che Android, la app può essere scaricata gratuitamente dagli utenti dall'Apple App Store e dal Google Play Store. A partire dallo scorso mese di maggio, la MINI App offre una gamma notevolmente più ampia di funzioni. Ad esempio, il link di condivisione MINI apre ora la App di condivisione MINI direttamente se il veicolo è dotato di Flexible Car Sharing Preparation, disponibile solo in alcuni paesi europei.

Questo rende facile per un massimo di dieci persone condividere l'uso della MINI. Map Style, invece, porta una nuova visualizzazione della mappa sulla MINI App. Se il GPS non è disponibile, il pulsante viene evidenziato in arancione anziché in grigio. L'utente riceve anche un prompt per attivare il GPS quando tocca il pulsante. Il miglioramento dei dettagli di viaggio consente una pianificazione del percorso più trasparente. Se l'utente clicca su 'Mostra percorso' dopo aver scelto la propria destinazione, può ora visualizzare il traffico sul percorso previsto, così come la distanza dalla destinazione e il tempo di guida direttamente nella MINI App. La funzione 'Prezzi carburante' consente poi ai clienti di cercare stazioni di rifornimento e confrontare facilmente i prezzi del carburante senza dover aprire un'altra app.

Con 'Explore Tab', la MINI App offre anche una fornitura regolare di contenuti editoriali, inizialmente in Germania, Austria e Gran Bretagna, che coprono tutti gli aspetti dei prodotti, dei servizi e dei valori del marchio MINI. La MINI App ora permette anche ai veicoli più vecchi di essere collegati tramite Bluetooth/USB e lo stato del veicolo (chilometraggio, livello di carburante e gamma) può essere visualizzato. Una nuova funzione consente inoltre di programmare e prenotare gratuitamente gli appuntamenti di servizio al di fuori degli orari di apertura del rivenditore. La 'My BMW App' ricorda all'utente gli appuntamenti programmati e offre anche la possibilità di pagamento online.