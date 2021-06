Peugeot 3008 Hybrid, suv per un viaggio in silenzio e relax

Con Peugeot 3008 Hybrid è possibile avere a disposizione di due auto in una: una parte un'elettrica, dall'altra una full hybrid.

Il suv ibrido plug-in sotto la carrozzeria nasconde due motori: il primo è alimentato a benzina e si tratta di un 4 cilindri turbo da 1.598 centimetri cubici in grado di erogare 180 cavalli. A questo si aggiunge il secondo motore: un propulsore elettrico da 110 CV inserito nel cambio e alimentato da una batteria da 13,2 kWh. In questo caso la potenza totale è pari a 225 cavalli.

Tutta questa potenza viene messa a terra sulle ruote anteriori attraverso un nuovo cambio automatico e-EAT8 a 8 rapporti. Le prestazioni sono di rilievo e vedono una velocità massima di 225 orari. Molto rapido anche lo scatto da 0 a 100 km/h, coperto in appena 8,7 secondi. Grazie alla tecnologia plug-in, 3008 è in grado di viaggiare utilizzando il propulsore elettrico per oltre 50 chilometri, con una punta massima di 135 orari.

La batteria al litio con raffreddamento a liquido è garantita 8 anni o 160.000 km e si può ricaricare con tempi che vanno da poco meno di due ore sino a sette ore per la presa di corrente domestica. In pratica, facendo il pieno di energia durante la notte si può guidare tutti i giorni della settimana a zero emissioni su percorsi a breve e medio raggio per poi avere un'autonomia adeguata alle gite fuori porta dei fine settimana.

Sembra quasi semplice, e lo è effettivamente! Basta premere un pulsante per scegliere fra tre modalità di guida: Electric, Hybrid e Sport. In pratica si può lasciare fare tutto all'elettronica che sfrutta le tecnologie presenti a bordo con lo scopo di consumare il meno possibile.

All'avviamento, 3008 Hybrid sfrutta la modalità 100% elettrica, attingendo dalla batteria per muoversi per i primi 50 km. Esaurita questa, l'auto passa alla modalità ibrida full, sfruttando l'energia recuperata nelle decelerazioni e nelle frenate. Quando si viaggia in 100% elettrico, 3008 Hybrid accende una luce blu che si trova appena sotto lo specchietto retrovisore interno, facilitando così i controlli della polizia nei casi in cui l'accesso alla Ztl sia concesso ai mezzi elettrici.

Ovviamente, se il guidatore lo volesse, può passare dalla modalità di guida Electric a quella Hybrid agendo sul selettore Drive Mode presente sulla console centrale, vicino al selettore del cambio. In aggiunta, se si volesse mettere a riserva una parte dell'energia della batteria per accedere in modalità 100% elettrica ad un centro città alla fine di un viaggio, si può sfruttare la funzione "e-Save" attivabile dal touch screen a centro plancia.