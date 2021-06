Renault e Bosch lanciano innovativo Alliance Diagnosis Tool

Renault si è affidata a Bosch, il colosso tedesco dell'innovazione e dei servizi, per realizzare un inedito strumento diagnostico denominato Alliance Diagnosis Tool (ADT) che è già disponibile nelle reti Renault e Dacia dallo scorso maggio.

Progettato congiuntamente da Renault e Bosch, l'ADT rappresenta il primo passo nel piano globale per la trasformazione digitale del servizio post vendita del Gruppo francese. La collaborazione con Bosch riguarda anche la realizzazione di una nuova generazione di strumenti diagnostici da usare su scala globale.

"L'Alliance Diagnosis Tool - ha detto Hakan Dogu, svp post-vendita del Gruppo della Losanga - è il primo passo nella trasformazione digitale del nostro servizio post-vendita e permetterà di realizzare un nuovo ecosistema che cambierà l'esperienza del cliente nel post-vendita, aumentando la produttività delle nostre officine. L'ADT ci consentirà di essere best in class in termini di diagnosi".

Questa soluzione è operativa nelle officine dallo scorso maggio e può essere utilizzata per tutti i veicoli, come Trafic e Kangoo, che sono dotati della nuova architettura elettronica.

Bosch si è occupata della utilizzazione delll'intelligenza artificiale e del Cloud per il feedback dei dati del veicolo, in modo da ottimizzare il processo delle operazioni di riparazione.

E' prevista al riguardo una connessione diretta - via etere - tra le officine di riparazione e i veicoli ancora prima che questi arrivino all'accettazione della concessionaria.

L'intelligenza artificiale implementata consente di accelerare le operazioni di riparazione e la loro qualità e di migliorare la produttività della rete, con tempi di fermo-veicolo ridotti, facilità di preventivo, diagnosi e perfino di riparazione Over The Air (cioè da remoto) tutti aspetti questi, sottolinea Dogu, che "aumentano la soddisfazione del cliente".