SecuriAlert, il sensore Ford utile contro i furti d'auto

Contro i furti di veicoli, Ford introduce un nuovo sistema collegato direttamente al proprio smartphone. Dopo aver lanciato il sistema di protezione "Guard Mode" dedicato ai veicoli commerciali, la casa dell'Ovale Blu amplia il raggio di azione con l'introduzione del "SecuriAlert": una volta attivato, questo sistema invia una notifica allo smartphone del proprietario del veicolo se identifica qualsiasi attività nel veicolo, compresi i tentativi di sbloccare le porte o ottenere l'accesso con la chiave, segnalando in tempo reale ogni tentativo di aperture dell'auto.

I proprietari attivano SecuriAlert quando sono lontani dal loro veicolo. La funzione è rapidamente e facilmente attivata o disattivata - 'on' o 'off' - tramite l'applicazione per smartphone FordPass. Una volta attivato, il sistema utilizza i sensori esistenti nel veicolo per identificare se viene avviato un tentativo di entrare nel veicolo.

Utilizzando il modem di bordo, FordPass Connect, l'auto invierà immediatamente una notifica push allo smartphone del proprietario se rileva qualsiasi attività relativa all'auto.

L'app FordPass rivela l'ora e il motivo di qualsiasi allarme SecuriAlert - tramite lo smartphone - così come l'ultima posizione nota del veicolo.

Se viene fatto un tentativo di aprire una porta con la chiave - un'azione che non farebbe scattare un allarme convenzionale del veicolo - SecuriAlert invia comunque un alert. In questo modo, il sistema può essere particolarmente utile per identificare i tentativi di accedere alla vettura con una chiave clonata o rubata.

Quando il proprietario ritorna al suo veicolo, occorre semplicemente disattivare SecuriAlert tramite l'app FordPass.

Introdotto per la prima volta per i veicoli commerciali all'inizio di quest'anno, SecuriAlert è una delle caratteristiche connesse ora disponibili per i clienti Ford.

Nel 2020, Ford ha reso i suoi servizi di veicoli connessi disponibili per i clienti in tutta Europa, e recentemente ha annunciato una partnership tra produttori di veicoli connessi per avvertire i conducenti di pericoli sulla strada.

"Sappiamo che i nostri clienti si preoccupano della sicurezza della loro auto e del suo contenuto, sia che la lascino sulla strada durante la notte o in un parcheggio quando vanno a fare shopping. SecuriAlert si basa sul crescente ecosistema di connettività di Ford per dare ai proprietari la certezza che se succede qualcosa al loro veicolo quando non lo stanno guidando, saranno i primi a saperlo" ha precisato Richard Bunn, direttore delle soluzioni di connettività al dettaglio di Ford Mobility.