Peugeot 3008, il black pack per personalizzare gli esterni

Nuovo Peugeot 3008 si presenta con un design rinnovato, valorizzato da nuove tinte di carrozzeria che ne esaltano le forme e con la possibilità di sfoggiare un look ancora più distintivo grazie alle numerose personalizzazioni.



Il frontale totalmente rivisto, annovera la presenza di una calandra senza cornice, con una trama che si fonde con il resto del paraurti in cui è inserita. È sempre un 3008, ma si nota da lontano che ci sono tante novità che lo fanno evolvere. Una di quelle che cattura l'occhio è sicuramente la disponibilità (a richiesta sugli allestimenti GT e GT Pack) del nuovo Black Pack, una caratterizzazione estetica che fa del dark l'elemento distintivo.

Disponibile come optional a 500 euro sull'allestimento GT e a 300 euro su GT Pack, questo pacchetto attribuisce una colorazione scura a diversi elementi di nuovo 3008.

A partire dalla griglia anteriore ed il logo del Leone presente al suo interno che adottano un effetto dark chrome, mentre i monogrammi 3008, GT e Peugeot assumono una colorazione dark chrome ma satinata, elemento che li fa risaltare sulle superfici lucide della carrozzeria.

Il profilo anteriore sotto la griglia paraurti si presenta di colore nero brillante, così come la soglia del paraurti posteriore ed anche il profilo laterale presente tra i parafanghi anteriori ed il cofano. Stessa tinta e tonalità adottata anche dal padiglione, ma non dalle barre al tetto, perché queste ultime hanno una superficie nera satinata.

Infine, gli inserti alla base delle portiere sono in grigio tugstene e completano il dark look di Peugeot 3008 i cerchi in lega da 19'' modello "Washington" con colorazione nero Onyx.