Yokohama Blueheart-Van, Allseason RY61 per trasporto leggero

Una nuova entrata pensata appositamente per il trasporto leggero, nella gamma di pneumatici Yokohama. La novità si chiama BluEarth-VAN Allseason RY61 ed è il primo modello quattro stagioni firmato Yokohama per questo specifico segmento di mercato. La peculiarità del nuovo pneumatico è l'efficacia in termini di performance in ogni condizione atmosferica di utilizzo. Nella migliore tradizione dei pneumatici per tutte le stagioni, l'RY61 garantisce la guidabilità su asciutto e bagnato in ogni stagione. La tenuta sul bagnato in particolare caratterizza il modello REY61, capace anche di ottenere un'ottima resa chilometrica, qualità particolarmente ricercata in un prodotto destinato al trasporto di medio raggio. L'usura regolare del battistrada e la bassa resistenza al rotolamento di questo disegno contribuiscono anche a migliorarne l'efficienza energetica. La natura quattro stagioni è comprovata dall'apposizione dello snowflake sul fianco dello pneumatico, secondo le disposizioni di legge. Il battistrada del BluEarth-VAN Allseason RY61, disponibile in una gamma di oltre 20 misure dai 15" ai 17", è composto da una fitta rete di scanalature di diversa angolazione, profondità e larghezza, capaci nel loro insieme di contrastare il fenomeno dell'aquaplaning. Le scanalature più piccole, ai fianchi del disegno, sono contraddistinte da lamelle uguali a quelle dei battistrada invernali, proprio per sostenere le prestazioni nel periodo più freddo dell'anno. Le scanalature si intersecano all'intero di grandi blocchi che, soprattutto nella parte centrale del battistrada, concorrono a rendere stabile e resistente lo pneumatico.