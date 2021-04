Motorsport Next, un global forum su innovazioni e tecnologie

L'industria del motorsport scalda i motori per Motorsport Next - Industry Innovation and Technology Transfer Global Forum.

La manifestazione digitale, co-organizzata da Anfia ((Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica)-Motorsport e Autopromotec, al suo debutto il 30 giugno, è stata ideata per favorire l'incontro tre le più importanti aziende italiane legate al motorsport e gli attori, nazionali e internazionali, dei settori tecnologicamente più affini.

L'obiettivo degli organizzatori è quello di riuscire a facilitare le attività di networking tra gli operatori, così da creare nuove opportunità di business, soprattutto dopo il periodo difficile causato dalla pandemia.

L'evento verrà trasmesso su una piattaforma web che sfrutta tecnologie di conferencing digitale. In questo modo, pubblico e aziende partecipanti potranno interagire scambiandosi informazioni e contatti all'interno di aree virtuali.