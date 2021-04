Lamborghini, programma Ad Personam per customizzare l'auto

Si chiama 'Ad Personam' il programma esclusivo che Lamborghini offre ai clienti che desiderano una personalizzazione della propria vettura in linea con la loro personalità. Un programma unico di customizzazione, che dà forma a ogni desiderio attraverso la scelta di infinite combinazioni, dai colori ai materiali, dal logo del sedile cucito a mano anziché stampato, alle iniziali ricamate all'interno dell'abitacolo fino alla richiesta di riprodurre un colore su campione, sempre nel rispetto degli elevati standard di qualità richiesti.

Il programma, coordinato da un team di specialisti che accompagna il cliente in tutte le fasi del processo di personalizzazione, cela curiosità non ancora del tutto note o svelate.

La prima riguarda le colorazioni: Lamborghini Ad Personam vanta un totale di ben 348 colori unici, uno diverso dall'altro. Tra i clienti più esigenti si collocano gli americani: il 20% fa richiesta di colori personalizzati, seguiti da quelli dell'Asia Pacifico ed Emea. A disposizione dei clienti viene offerta poi una colorazione particolare che riguarda gli esterni. Si tratta di una nuova vernice trasparente contenente micro cristalli sotto forma di polvere di diamante. Grazie ad una tecnica di lavorazione unica che combina artigianato artistico e tecnologia, la carrozzeria risulta così cangiante, rendendo la Lamborghini un vero e proprio gioiello.

Dalla personalizzazione alla realizzazione di vere e proprie opere d'arte dentro una Lamborghini il passo è breve. Questo è reso possibile grazie alla maestria delle operatrici del reparto Selleria, che insieme al team Ad Personam valuta e studia le richieste di decori e ricami, dal logo del sedile, cucito a mano anziché impresso a fuoco, alle iniziali ricamate all'interno dell'abitacolo. L'elevata competenza artigianale delle ricamatrici Lamborghini raggiunge livelli elevatissimi, fino a spingersi al ricamo di rami e fiori di pesco, autoritratti del cliente o dell'animale domestico del cuore, disegni in stile street art con toro e macchie di colore a "effetto splash" (come nell'Aventador S by Skyler Grey), fino a immagini dello skyline della città preferita.

La scelta di un colore è anche legata alle diverse nazionalità e dimensioni sociali e culturali in cui vivono i clienti Lamborghini. In Asia Pacifico il colore Ad Personam di gran lunga più richiesto è il rosso efesto, in Emea il verde alceo, mentre in America spopola il blu cepheus.

L'ultima frontiera del programma Ad Personam è rappresentata dall'identificazione delle famiglie di colore. Si tratta di un progetto sviluppato dal team Ad Personam con approccio scientifico, grazie al contributo degli studi di esperti di neuromarketing, di psicologi del colore e del Centro Stile Lamborghini.

Da questa collaborazione sono state identificate personalità che incarnano i profili dei clienti Lamborghini, suddividendoli in cinque gruppi differenti. Ogni insieme si identifica con le diverse estrazioni culturali, i gusti, le personalità e le attitudini delle singole famiglie. La famiglia 'sportiva' si adatta a tutti coloro che hanno una personalità audace, con un'anima giovane e che amano essere riconosciuti come promotori di una tradizione senza tempo.

Questi colori infatti sono quelli di lancio delle ultime vetture di casa Lamborghini tra cui il giallo belenus, l'arancio xanto, il verde selvans e il viola pasifae. La famiglia 'contemporanea' riflette il panorama moderno del lusso informale e minimalista.

Gli otto colori selezionati, tra cui il rosso efesto, il blu aegir e il baloon white combinano lo stile elegante e sofisticato con il fascino della tecnologia sportiva. E ancora quella 'eclettica' rappresenta freschezza, innovazione ed estro.

La palette è composta da colori audaci, in grado di esprimere le varie sfaccettature dell'animo versatile, passando dal blu cepheus, all'oro elios fino al viola bast.

La 'classica' invece è un omaggio alle origini di un'eccellenza italiana che ha rivoluzionato il mondo delle auto supersportive e legata alle sue tradizioni. Appartengono a questa famiglia i colori più rappresentativi delle icone Lamborghini del passato, come il verde scandal, l'amaranto, l'arancio e il blu Notte.

Infine la famiglia 'tecnica' è pensata per gli appassionati di alte performance che desiderano livelli di massima avanguardia nelle tecnologie e nella ricerca di nuovi materiali e colori, tra i quali il blu grifo, il nero nemesis e il giallo telemaco.