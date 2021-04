Peugeot Rifter, il multispazio che nasce sulla EMP2

Con il nuovo Rifter, Peugeot estende la propria offerta non solo in ambito dei multispazio di segmento C, ma strizza l'occhio anche al mondo dei suv, con un modello davvero innovativo che coniuga versatilità e abitabilità con piacere di guida e capacità di muoversi su strade non asfaltate, grazie alla possibilità di adottare l'Advanced Grip Control.

In una conformazione di carrozzeria inedita per il segmento, con volumi molto proporzionati e senza pesantezze stilistiche, nuovo Rifter si caratterizza per una personalità forte, dinamica, fortemente Peugeot, ma con una prestanza fisica che lo fa assomigliare fortemente ad un suv, grazie anche alle protezioni laterali e dei passaruota, al corpo vettura rialzato ed alle ruote di grandi dimensioni. L'ideale per le grandi avventure della vita quotidiana.

Costruito su una nuova piattaforma, l'apprezzata EMP2 adottata anche da altre Peugeot di successo, nuovo Rifter offre grandi caratteristiche dinamiche e garantisce grande abitabilità al suo interno, pur mantenendo dimensioni contenute. In tale ambito, per soddisfare le diverse esigenze dei clienti, è disponibile in due diverse lunghezze: Standard da 4,4 metri e Long da 4,75 metri, 35 cm in più, quindi. In entrambi i casi, è disponibile sia a 5 che a 7 posti.

Molto importante, all'interno del suo abitacolo, per la prima volta nel segmento, del Peugeot i-Cockpit, il posto guida rivoluzionario ideato dalla Casa del Leone, per esaltare l'esperienza di guida, elevare la sicurezza ed alzare lo standard di confort a bordo.

Peugeot Rifter debutta in Italia in 26 diverse versioni, combinazione delle due lunghezze, di tre allestimenti (Active, Allure, GT Line), di un propulsore benzina (PureTech 110 S&S) e di tre propulsori Diesel (BlueHDi 75, BlueHDi 100, BlueHDi 130 S&S) e di tre trasmissioni, manuale a 5 o 6 rapporti e automatica a 8 rapporti (EAT8), inedita nel segmento.