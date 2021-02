Peugeot 508,nuovo modo di viaggiare più confortevole e green

Quando lo stile e la tecnologia incontrano una guida ancora più ecosostenibile.



Con Peugeot 508, la casa del Leone apre la strada ad un nuovo modo di viaggiare, coccolati da un comfort di alto livello, accompagnati da finiture molto elevate e uno stile davvero unico nel panorama automobilistico.



Non è un caso se Peugeot 508 deriva direttamente dal concept Instinct esposto al Salone di Ginevra nel 2017. Lo stesso nome assegnato al prototipo la dice lunga, su come il Centro Stile Peugeot abbia voluto lasciare libero sfogo a forme tese che ambiscono a conferire un'impronta dinamica, tanto per la versione fastback che ammicca al mondo dei coupé, quanto per la filante silhouette station wagon che trae ispirazione dal conetto di shooting brake.



Numerosi dettagli mostrano come 508 voglia spingere oltre i limiti il proprio carattere da stradista. Lo dimostrano i finestrini senza cornice per tutte le quattro porte, mentre la firma visiva verticale delle luci diurne a LED opalescenti non fa che puntare ulteriormente l'accento in questa direzione.



Alla forza di una espressività inusuale per il mondo delle ammiraglie, 508 accompagna un abitacolo all'insegna di quell'esclusivo e rivoluzionario i-Cockpit con cui vengono firmati tutti gli abitacoli dei modelli del Leone.



L'interno dell'auto è unico nel panorama automobilistico.



A completare l'insieme di un posto di guida unico il grande touch screen a centro plancia da 10" in alta definizione. Una vera centrale di comando attraverso cui gestire le principali funzioni dell'auto.



Materiali di alta qualità ed un assemblaggio esemplare firmano questo abitacolo che strizza fortemente l'occhio al mondo del premium; offre la possibilità di raffinati sedili con certificazione AGR a garanzia del grande comfort che assicurano agli occupanti.



Al centro dell'universo 508, anche una serie di opzioni che dimostrano come piacere di guida e sicurezza possano essere ulteriormente esaltati. Come l'innovativo sistema Night Vision, che utilizza una telecamera termografica che permette di rilevare la presenza di esseri viventi davanti al veicolo di notte o in caso di visibilità ridotta. Una dotazione ottenibile a richiesta che rappresenta una vera unicità nel segmento di appartenenza dell'ammiraglia del Leone.



Grandi compagne di viaggio di questa grande stradista sono poi le sospensioni con ammortizzazione variabile pilotata - Active Suspension Control - che affiancano il retrotreno a bracci multipli nell'esaltare la guida, portandola ad un nuovo livello di dinamicità e comfort, grazie alla selezione di diversi gradi di smorzamento.



Nell'ampia gamma motori di 508, diventa facile trovare la combinazione ideale in termini di alimentazione, grazie alla perfetta declinazione del concetto di Power of Choice: Diesel BlueHDi, benzina PureTech turbo o plug-in hybrid. Si tratta solo di scegliere in funzione dei propri gusti ed esigenze.



Con potenze che spaziano dai 130 ai 225 CV, 508 ha in serbo la soluzione ottimale alla preferenza individuale, con tutta la fluidità del sofisticato cambio automatico EAT8 ad 8 rapporti, di serie su tutte le motorizzazioni e perfetto compagno di viaggio in grado di esaltare le caratteristiche di erogazione di ogni singolo motore. Allure Pack e GT risultano essere gli allestimenti preferiti dai clienti.