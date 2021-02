Opel IntelliLux, la luce giusta in ogni condizione di guida

La luce giusta in ogni condizione di guida, per Opel che punta sui fari intelligenti. Per ottenere i maggiori risultati di visibilità in ogni condizione, la casa tedesca ha deciso di affidarsi alla tecnologia dei fari IntelliLux a matrice di LED, portatori di maggiore precisione e potenza, per fare la differenza rispetto ad altri sistemi di illuminazione. Le capacità del sistema di illuminazione si evidenzia non appena abbandonate le strade del centro urbano, dove i fari a matrice di LED Opel IntelliLux passano in maniera autonoma alla modalità abbagliante, monitorando poi le condizioni di luce e adattando raggio e distribuzione del cono di illuminazione. I segmenti LED a matrice si accendono o spengono in millisecondi, fornendo la massima potenza luminosa senza abbagliare i conducenti che occupano il senso di marcia opposto. Il sistema abbraccia tutta la gamma della casa del fulmine. Su Opel Insignia il sistema IntelliLux LED Pixel è composto da ben 168 elementi LED, divisi tra i due proiettori, per una precisione che si modella sulla base del continuo movimento della vettura. L'effetto risulta ancora più evidente nei tratti autostradali, mentre in curva viene privilegiata la visibilità laterale, per i segnali stradali e la presenza di imprevedibili insidie. Il SUV Nuovo Opel Mokka dispone dei fari adattivi a matrice IntelliLux LED con un totale di 14 elementi e nuovamente i singoli elementi LED possono spegnersi o attenuarsi in millesimi di secondo. Nella parte posteriore, la scelta della tecnologia a LED ha permesso ai progettisti di optare per luci molto sottili e allungate, in grado di aumentare la sensazione di precisione e qualità.



Di serie sull'allestimento Ultimate, i fari IntelliLux LED Matrix sono offerti con Nuovo Opel Mokka in opzione sui rimanenti allestimenti per 600 euro. Anche Opel Astra beneficia della tecnologia IntelliLux, di serie per l'allestimento Ultimate ed in opzione per GS Line e Business Elegance. Il pacchetto viene offerto per 1.100 euro completo di fari posteriori LED e fari diurni EcoLED per la migliore efficienza energetica. La tecnologia adattativa IntelliLux LED di Opel Astra presenta otto differenti funzioni: città, campagna, autostrada, curva, manovre, parcheggio, assistenza abbagliante ed abbassamento automatico. Per finire, anche Opel Corsa è con i fari IntelliLux a matrice di LED, offerti in opzione per 600 euro sugli allestimenti GS Line ed Elegance. Per ridurre ulteriormente le emissioni di CO2, sulla nuova Corsa sono disponibili anche i fari anteriori ECO FULL LED. Ciascun faro consuma solo 13 Watt in modalità anabbagliante, con un risparmio di energia dell'81% rispetto ai fari alogeni. Sono di serie nuovamente per GS Line ed Elegance, oppure proposti a 500 euro sui rimanenti allestimenti.