Nokian Tires, in rampa di lancio il centro test spagnolo

In rampa di lancio il centro di prova spagnolo di Nokian Tyres.



Il sito di 300 ettari (i lavori sono partiti a maggio 2018) è dotato di dieci piste si trova a Santa Cruz de la Zarza, una piccola città a circa un'ora di auto a sud della capitale spagnola Madrid.



Il test center spagnolo consente di testare tutto l'anno pneumatici estivi, all season e invernali. La costruzione del sito sarà completata nel 2021 e i test sugli pneumatici sono in fase di avvio. L'investimento totale è stimato in 60 milioni di euro.



Questa nuova struttura migliora la competitività, in quanto consente di testare tutto l'anno i prodotti premium progettati per i mercati dell'Europa centrale e degli Stati Uniti.



L'attenzione principale è concentrata sugli pneumatici estivi e all-season e sugli pneumatici con un indice di velocità elevata.



Il fiore all'occhiello del centro di prova è il tracciato ovale ad alta velocità lungo 7 chilometri, che consente di testare a velocità fino o addirittura superiori a 300 km/h. Intorno alla pista ovale ci saranno diverse piste di prova per studiare il comportamento degli pneumatici in termini di manovrabilità sul bagnato e sull'asciutto, frenata e aquaplaning. Queste strutture saranno utilizzate anche per i test di omologazione degli pneumatici, come la classificazione del rumore e dell'aderenza sul bagnato.



Insieme al centro di test, il sito ospita anche un centro visitatori dove in futuro saranno organizzati sia eventi di lancio di nuovi prodotti sia corsi di formazione interni ed esterni. Per celebrare il patrimonio nordico dell'azienda, il centro visitatori dispone di una tradizionale sauna finlandese in legno.



Si tratta del terzo test center per Nokian Tyres, a completamento dell'attuale network di centri di prova degli pneumatici, che include un sito di 700 ettari a Ivalo, in Finlandia e una ulteriore struttura situata vicino alla sede finlandese di Nokia.



Una delle aree di sviluppo di Nokian Tyres è rappresentata dalla pianta di guayule, una possibile materia prima da utilizzare per la produzione di pneumatici. Nokian Tyres partecipa, insieme ad università locali e altri partner, alla sua coltivazione e al suo studio come possibile fonte di gomma naturale di alta qualità. La piantagione è gestita da agricoltori locali.



Il guayule è un tipo di pianta che produce lattice naturale, il quale può essere estratto per produrre alcune delle mescole necessarie per gli pneumatici.



L'azienda ha inoltre preservato 25 ettari di terreno per la protezione della fauna selvatica, inclusa la costruzione di una casa di nidificazione per falchi e gufi.