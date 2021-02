Lynk & Co aggiunge al suv 01 il servizio parcheggio di Here

Lynk & Co, il fornitore di mobilità globale che fa parte del Gruppo Geely, ha stretto un accordo con la piattaforma Here Technologies specializzata in mappe e dati sulla posizione, per fornire agli utenti dei nuovi modelli Lynk & Co esperienze di guida uniche e con aggiornamenti in tempo reale. In particolare il suv 01, primo modello di Lynk & Co che sarà proposto unicamente in condivisione o noleggio - proprio perché definito dall'azienda come la 'macchina che ha tutto' - verrà dotato in base a questo accordo con i contenuti cartografici premium di Here e dei servizi disponibili nei veicoli connessi.



Concentrandosi sulla creazione di comunità locali, Lynk & Co ha recentemente aperto i suoi primi club membri ad Amsterdam e Göteborg e dai primi risultati del confronto con gli utilizzatori à risultato che la ricerca del parcheggio è uno dei punti critici della esperienza con Il suv 01. Di conseguenza, tutti gli esemplari del Lynk & Co 01 sono ora dotati di Here Parking, cioè il servizio connesso che mostra ai conducenti dove è più probabile che trovino parcheggi in strada e in aree private, insieme a informazioni sui prezzi e a eventuali restrizioni come la durata massima della sosta o zone di carico e scarico.



Questo servizio di Here tiene anche conto del tempo necessario per parcheggiare e fornisce un orario di arrivo stimato (ETA) in modo che i viaggi possano essere pianificati in modo più accurato. I servizi per veicoli connessi di Here includono informazioni in tempo reale sul traffico, notizie meteorologiche e altri servizi di avviso.



"Ciò che facciamo alla Lynk & Co - ha detto David Green, chief data officer di Lynk & Co - consiste nel fornire ai nostri clienti esperienza di mobilità fluide e senza problemi. Trovare un parcheggio è uno dei principali punti dolenti della vita urbana. Grazie a Here, i nostri clienti possono ora sfruttare i loro servizi connessi per andare oltre le informazioni sul traffico in tempo reale".