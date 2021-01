Continental, al Ces soluzioni hi-tech sicure e intuitive

La giuria del Ces di Las Vegas ha premiato tre soluzioni high-tech di Continental con i Ces 2021 Innovation Awards. Ad aggiudicarsi questi riconoscimenti, la Transparent Trailer tecnologia che consente di 'vedere attraverso' il rimorchio aumentando la sicurezza durante le manovre, il primo sensore radar premium a lungo raggio ARS 540, che permette maggiore precisione nel rilevamento di oggetti fino a 300 metri, e il sistema audio 3D senza altoparlanti Ac2ated Sound, sviluppato in collaborazione con Sennheiser, capace di offrire un'esperienza sonora immersiva, estremamente realistica e coinvolgente, rivoluzionando l'audio on board.



Al Ces di quest'anno, Continental ha inoltre presentato insieme a Here, azienda di servizi e tecnologie di dati di tipo geografico e di mappatura per il settore automobilistico, e Leia Inc, fornitore leader di soluzioni per display olografici in ambito mobile, una nuova soluzione per portare la navigazione in tre dimensioni all'interno dei veicoli. L'obiettivo della collaborazione tra le aziende è offrire all'utente un'esperienza a bordo del veicolo nuova, sicura e intuitiva, e arricchita da un elemento 'sorpresa': il sistema di navigazione Natural 3D.



Le rappresentazioni topografiche 3D degli edifici e del territorio create da Here sono visualizzate sui display Continental posti all'interno dell'abitacolo grazie alla tecnologia Lightfield di Leia.



Questa soluzione integrata consente una visione stereoscopica delle mappe in maniera naturale, senza la necessità di indossare specifici occhiali o l'ausilio di sensori di tracciamento oculare. La tecnologia Lightfield rende accessibile l'effetto 3D da varie angolazioni, pertanto, sia il conducente che i passeggeri possono godere delle grafiche tridimensionali.



Grazie alla corretta riproduzione tridimensionale del mondo reale offerta dalla soluzione 3D di Continental, Here e Leia Inc, i conducenti sono in grado di cogliere le informazioni necessarie più rapidamente e orientarsi meglio senza distrazioni.



I contenuti che rendono possibili queste riproduzioni provengono da Here Premier 3D Cities, un insieme di mappe premium e grafiche 3D altamente dettagliate rappresentanti la topografia di 75 centri urbani in tutto il mondo, che sono completamente interattive e personalizzabili.



Mettendo insieme il Natural 3D Display di Continental, la tecnologia Lightfield di Leia e le mappe 3D Here, le aziende hanno creato una soluzione comune che vogliono integrare nella prossima generazione di veicoli, lavorando direttamente con le case automobilistiche.