Pirelli, primo equipaggiamento per Serie 8 di BMW

(ANSA) - MILANO, 14 GEN - Nasce attorno ai concetti di performance e sicurezza la nuova collaborazione tra Pirelli e BMW Group. Frutto dell'unione tra i due brand, è la gamma di 78 omologazioni in primo equipaggiamento di pneumatici appositamente sviluppati per le nuove versioni della BMW Serie 8 Coupé, Gran Coupé, Cabrio e le loro varanti M. I modelli top di gamma della Serie 8 della casa dell'elica montano infatti i nuovi pneumatici Pirelli P Zero e Cinturato P7, nelle misure da 18 a 20 pollici, sviluppati per garantire il massimo delle performance del veicolo su strada e ottenere il meglio in termini di sicurezza, controllo e direzionalità. Realizzati secondo la filosofia 'Perfect fit' di Pirelli, i pneumatici omologati in primo equipaggiamento per le auto più sportive della serie luxury BMW permettono di viaggiare nel massimo del comfort di bordo, con la possibilità di godere appieno delle alte prestazioni del veicolo su cui sono montati, in tutte le situazioni di guida. Questi pneumatici sono pensati per garantire prestazioni di frenata anche sul bagnato e con bassa resistenza al rotolamento che consente di limitare le emissioni nell'ambiente. Gli pneumatici sono marcati con la stella che contraddistingue le gomme sviluppate dagli ingegneri Pirelli per soddisfare appieno le richieste prestazionali di BMW Group. La tecnologia Runflat, permette poi di continuare il viaggio anche in caso di foratura o perdita di pressione per 80 km a una velocità di 80 km/h. I risultati ottenuti nei test hanno consentito anche dall'omologazione per le versioni M di BMW, ovvero le più sportive. Anche il nuovo Cinturato P7, grazie alla mescola dotata di una sorta di 'intelligenza meccanica' capace di mutare comportamento in base alla temperatura di esercizio, permette di raggiungere alti livelli di sicurezza, sia su asciutto sia quando si guida sul bagnato e in particolare in frenata. A questi si aggiungono il livello di comfort acustico, con meno rumore prodotto durante il rotolamento, e plastico, grazie alla migliore capacità di assorbimento delle sconnessioni dell'asfalto, oltre alla performance di durata e di resistenza al rotolamento. Per le BMW destinate al mercato statunitense, Pirelli ha sviluppato anche il Cinturato P7 All Season per soddisfare le richieste del consumatore locale. (ANSA).