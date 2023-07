Lexus auto ufficiale della Barcolana anche nel 2023

La Barcolana, storica regata velica di livello internazionale, giunge alla sua 55esima edizione, e Lexus rinnova la sua partnership con la manifestazione per il secondo anno consecutivo. D’altra parte, l’evento è portavoce di valori condivisi anche da Lexus, quali sostenibilità, rispetto dell’ambiente, ed arte di viaggiare in sintonia con la natura. Per gli appassionati di vela e di sostenibilità l’appuntamento è fissato a Trieste dal 29 settembre all’8 ottobre 2023, quando Lexus sarà presente con uno stand dedicato all’interno del Villaggio Barcolana, in piazza Unità d’Italia in cui esporrà la gamma che va dal Nuovo RZ Full Electric all’RX Hybrid Turbo.

Nell’occasione sarà possibile effettuare un test drive, mentre gli iscritti alla gara potranno provare a vincere, mediante un sorteggio ad estrazione, una UX Hybrid. Nel corso dell’evento, inoltre, sarà esposto il nuovo Lexus LBX, Lexus Breakthrough Crossover, il Suv premium compatto del brand. “Lexus si conferma come Auto Ufficiale della 55° edizione della Barcolana e ne siamo più che entusiasti - dichiara Paolo Moroni, neonominato direttore di Lexus Italia -essere partner di una vera e propria Istituzione come la Barcolana è per l’azienda non solo un onore, ma anche un modo per esprimere la vicinanza così tangibile con il mondo della vela, una disciplina che condivide con noi moltissimi aspetti valoriali”.