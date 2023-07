Alfa Romeo a Le Mans Classic tra storia e novità

Novità e storia di Alfa Romeo all'undicesima edizione della Le Mans Classic. Durante lo scorso fine settimana, centinaia di migliaia di visitatori e appassionati provenienti da tutto il mondo hanno potuto ammirare sulla pista di Le Mans alcune delle auto da corsa del Biscione del periodo tra gli anni '20 e la fine degli anni '70, affiancate alle ultime arrivate della gamma, ovvero Giulia e Stelvio Quadrifoglio 100° Anniversario.

L'appuntamento è caduto per Alfa Romeo nell'anno in cui celebra 100 anni del Quadrifoglio, che dal 1923 rappresenta l'essenza sportiva del marchio. L'occasione è stata resa ancora più unica dalla concomitanza del centesimo anniversario del circuito delle 24 Ore di Le Mans, su cui Alfa Romeo ha trionfato per 4 anni di seguito, dal 1931 al 1934, spodestando dominio Bentley.

Per l'occasione, Alfa Romeo ha chiamato a raccolta i suoi appassonati, invitandoli alla seconda edizione dei Tribe Days, di cui sono stati protagonisti gli alfisti provenienti da tutto il mondo, insieme ai club ufficiali. Allo stand ufficiale Alfa Romeo sono stati esposti quattro modelli fiori all'occhiello della collezione heritage in mostra presso il Museo Storico Alfa Romeo di Arese.

Tra questi, una 6C 3000Cm del 1953, la 33 Stradale prototipo del 1967, una 33/3 Litri 'Le Mans' del 1970, fregiata del logo Autodelta, scuderia ufficiale del reparto corse di Alfa Romeo che quest'anno celebra il suo sessantesimo anniversario, oltre ad una 33 Tt 12 del 1975.