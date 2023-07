Ac Bari ospita Ruote nella Storia tra Castelli Federiciani

Sabato 1 e domenica 2 luglio c'è stata la seconda tappa stagionale di Ruote nella Storia, organizzata con la collaborazione dell'Automobile Club di Bari BAT presieduto da Francesco Ranieri e diretto da Maria Grazia De Renzo. L'autoraduno realizzato grazie ad ACI Storico e Automobile Club d'Italia ha toccato luoghi che appartengono al patrimonio pugliese e italiano. La manifestazione ha previsto un tour di Bari, seguito dalla tappa a Conversano e il suo Castello Aragonese, per poi procedere nella seconda giornata della manifestazione con Castel del Monte, Corato e Andria.

"L'ottima riuscita dell'evento - ha tenuto a precisare il Presidente dell'AC Bari BAT- la dobbiamo alla sensibilità e collaborazione delle autorità locali, che ci hanno permesso di organizzare la nostra seconda tappa di Ruote nella Storia. Mi preme ringraziare personalmente l'assessore allo Sviluppo Economico della città di Bari, Carla Palone, il sindaco di Conversano, Giuseppe Lovascio, e l'assessore allo Sviluppo Economico della città di Andria, Cesare Troia".

Una manifestazione che ha riscosso grande coinvolgimento da parte di tutti i partecipanti e di tutti gli avventori che hanno mostrato interesse al passaggio delle Fiat Barchetta protagoniste di questo appuntamento pugliese.

"Si è conclusa la seconda tappa di Ruote nella Storia del nostro Automobile Club che ci ha visto percorrere le strade che uniscono alcuni dei Castelli Federiciani presenti nel territorio della provincia di Bari e della Bat - ha detto la Direttrice dell'AC Bari BAT - Abbiamo raccolto i consensi dei partecipanti provenienti dalle altre regioni che ci gratificano degli sforzi fatti. Un ringraziamento particolare va al presidente del club affiliato ad ACI Storico Targa Puglia, Michele Perla, che ha voluto proporre un evento dedicato ad uno specifico modello di auto, la Barchetta. Un esperimento riuscito e sicuramente da ripetere. Ora diamo appuntamento ai nostri soci per il prossimo 8 ottobre a Corato, per la terza tappa di Ruote nella Storia dal titolo 'Ruote nella Storia: Moda e Motori'".