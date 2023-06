Ferrari: la 499P torna a correre nella 6 Ore di Monza

Con il successo nella 24 Ore di Le Mans ancora negli occhi, la squadra Ferrari - AF Corse è pronta per tornare a correre nel quinto appuntamento del FIA World Endurance Championship, che corrisponde alla 6 Ore di Monza.

Domenica 9 luglio, a 28 giorni dalla vittoria ottenuta in Francia con la 499P numero 51 di Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi, si torna a gareggiare lungo i 5,793 chilometri del tracciato brianzolo, dove si raggiungono velocità di punta tra le più elevate della stagione, e dove le 499P sono state protagoniste di due giornate di test lo scorso mese di febbraio, e di un primo contatto con la pista nel mese di ottobre 2022. La squadra Ferrari si presenta all'evento tricolore con 18 punti di distacco dalla Toyota, che è in vetta nella classifica costruttori, mentre nella graduatoria piloti Pier Guidi-Calado-Giovinazzi sono secondi, e Fuoco-Molina-Nielsen quarti, rispettivamente a 25 e 40 lunghezze dai leader, quando mancano complessivamente 3 gare dal termine della stagione.