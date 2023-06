Poltu Quatu Classic si svolgerà dal 6 al 9 luglio

Dopo il grande successo dell'edizione del 2022, torna il Concorso d'Eleganza Poltu Quatu Classic, che celebrerà il 40° anniversario di uno dei film più amati della serie di 007: Octopussy "Operazione Piovra", che in Sardegna si trasformerà in "Operazione Dolce Vita". Dal 6 al 9 luglio, infatti, presso il Grand Hotel Poltu Quatu e altre località glamour della Costa Smeralda, saranno presenti diverse personalità del mondo automotive per celebrare la Dolce Vita a bordo di oltre cinquanta auto d'epoca e super sportive. Poltu Quatu Classic, uno dei due soli, selezionatissimi, concorsi di eleganza italiani riconosciuti a livello internazionale dalla FIVA, la Federazione Internazionale per le automobili d'epoca, si svolgerà con il patrocinio di Regione Autonoma della Sardegna, Automobile Club Sassari, FIVA e ASI, mentre l'autorevole giuria del Concorso sarà composta da nomi illustri quali Valentino Balboni (storico collaudatore Lamborghini) e Alberto Scuro (presidente ASI), e sarà presieduta, per il sesto anno consecutivo, da Paolo Tumminelli, storico dell'automobile e autore di un metodo di valutazione che ha attirato l'attenzione dei più blasonati Concorsi d'Eleganza mondiali. Otto le classi in gara, denominate, rispettivamente, PEACE & LOVE: la risposta ai bisogni del mondo; SEX ON THE BEACH: un cocktail di spiaggine uniche; FERRARI TRIBUTE TO LE MANS 2023: festeggiando la leggendaria vittoria Ferrari; PORSCHE 75° ANNIVERSARY: celebrando 75 anni di un mito; SUPERCAR: le più iconiche auto sportive di ogni era; RALLY QUEEN: dal Campionato del Mondo Rally alla Costa Smeralda; e SOMETHING SPECIAL: reinterpretazioni di una leggenda.

A queste si aggiunge la classe chiamata LA DOLCE VITA dedicata alle auto protagoniste degli anni '50 e '60. Nell'edizione 2023, inoltre, spiccano le presenze del Campione del Mondo Rally Miki Biasion, che sarà al volante di una Kimera Evo 37, e di Alois Ruf, il fondatore della celebre casa automobilistica tedesca, che sarà al volante della Ruf Bergmeister.