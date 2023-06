A Museo Nuvolari Mantova conferenza su Officine Meccaniche

Giovedì 29 Giugno 2023 alle 18.30 presso il Museo Tazio Nuvolari, di Mantova, in via G. Romano angolo via N. Sauro, cultura e storia dell'automobilismo storico si incontrano per la conferenza "OM: gli uomini, le macchine, le corse" Il Presidente e Conservatore del Registro Internazionale OM, Fabrizio Rossi, illustrerà la storia delle Officine Meccaniche di Brescia, l'azienda italiana specializzata nella produzione di prestigiose autovetture, che hanno contribuito in modo significativo alla storia ed allo sviluppo dell'automobilismo e del motorismo italiano.

Nell'occasione sarà presentata in esposizione al Museo Tazio Nuvolari l'autovettura OM 665 Superba MM del 1930, di proprietà di Giuseppe Nobis.