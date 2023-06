Auto e moto d'epoca a Bologna, nel cuore della Motor Valley

Si scaldano i motori per la 40/a edizione di Auto e Moto d'Epoca, per la prima volta - dal 26 al 29 ottobre - a BolognaFiere, nel cuore della Motor Valley. Sono tante le novità, a partire dagli spazi espositivi, 235.000 mq che registrano già il tutto esaurito, grazie alla partecipazione dei più importanti player internazionali del motorismo storico, case produttrici, dealer e commercianti del settore. New entry anche per il padiglione dedicato alle due ruote, 15.000 mq per un salone rivolto agli appassionati delle moto storiche: tra le presenze, Bmw Motorrad per i cento anni del brand e un focus sulla storia e il collezionismo della Lambretta. Altra novità sarà la presenza delle più importanti collezioni museali al mondo: è la rete costituita dai più prestigiosi musei europei dedicati all'automobile, a partire dal Museo Nazionale dell'Automobile di Torino, che festeggerà a Bologna i 90 anni della Collezione. E ancora il distretto della Motor Valley-Apt Emilia Romagna, cui Auto e Moto d'Epoca ha aderito.

L'associazione Motor Valley Development avrà un padiglione dedicato e la presenza dei grandi brand motoristici, i musei, le collezioni private, i circuiti, gli organizzatori di eventi motoristici o legati all'automotive. Alla continuità tra passato e futuro è legata la partecipazione di importanti marchi che, ad Auto e Moto d'Epoca, si rivolgono ad un pubblico di appassionati mettendo in risalto il filo rosso che unisce le auto storiche ai nuovi modelli immessi sul mercato e all'innovazione e tecnologia che li accompagna. Hanno confermato la partecipazione Volvo Cars Italia, Toyota Motor Italia, Fca Stellantis Heritage, Mercedes Benz Italia, Alpine, Bentley e McLaren.

Soddisfatto Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere: "Siamo orgogliosi di aver inserito nel nostro portafoglio espositivo questa prestigiosa Fiera internazionale che ha quarant'anni di storia alle spalle e siamo felici che già dalla prima edizione si sia raggiunto il raddoppio degli spazi. La Motor Valley è la cornice ideale per un evento che saprà far accendere passioni e memorie a migliaia di appassionati di auto e moto d'epoca".