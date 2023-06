Ram sul Circuito di Monza per una prova di forza

Un fine settimana all'insegna delle prestazioni di 'lavoro' estreme, per Ram che ha MiMo 2023 ha dato mostra delle sue potenzialità. Sull'iconico circuito brianzolo, il marchio americano ha infatti deciso di scendere un pista, letteralmente, con uno spettacolo in anteprima assoluta, durante il quale un Ram 1500 Trx Havoc ha trainato un motoscafo Frauscher 858 Fanrom Air.

Per soddisfare la curiosità del pubblico, Ram ha allestito anche uno stand dedicato per tutta la durata del salone, nel quale sono stati esposti tre veicoli distintivi del marchio ed edizioni limitate, ovvero un Ram 1500 Crew Cab Classic Warlock, un 1500 Crew Cab 4x4 Limited Black ed un 1500 Crew Cab 4x4 Trx Havoc.

Durante la giornata inaugurale dell'evento, Ram ha proposto una prova concreta di prestazionalità e luxury mobility: il 1500 Trx Havoc, il più potente pick-up al mondo dotato di un motore V8 Hemi Sovralimentato da 702 Cv, ha effettuato un giro sul circuito trainando uno motoscato Frauscher 858 Fantom Air.

Proprio il Ram 1500 Crew Cab 4x4 Trx Havoc è stato la vera star del fine settimana. Presente nella nuova ed esclusiva tonalità esterna Baja Yellow richiamata da finiture e dettagli negli interni neri, l'edizione speciale è stata recentemente commercializzata anche in Europa, con equipaggiamento full optional e una notevole capacità di traino.