Umberto Palermo, 'Mole Urbana partirà dalle piazze delle città'

"Le piazze delle città saranno il più importante punto d'incontro con la rete vendita di Mole Urbana che sarà capillare. Si potrà vedere e provare il quadriciclo elettrico presso temporary store in zone centrali delle città, gestiti da importanti concessionarie di brand affermati, le quali garantiranno la consegna e l'assistenza ordinaria e straordinaria del veicolo". Il designer Umberto Palermo spiega in una conferenza stampa al MiMo a Monza come avverrà la commercializzazione del suo quadriciclo elettrico Mole Urbana da oggi sul mercato.

Per prenotare Mole Urbana si dovrà accedere al portale www.moleurbana.com dove si acquisterà un voucher di preordine, totalmente rimborsabile, con cui dall'autunno si potrà effettuare l'ordine. I modelli saranno disponibili nell'arco di otto mesi. L'acquisto dei voucher sarà limitato a cento unità 'special edition', dotate di volante esclusivo con targhetta numerica e l'incisione del proprio nome o dell'azienda.

L'acquisto potrà avvenire anche direttamente on line utilizzando il portale www.moleurbana.com e in questo caso sarà cura del customer care di Mole Urbana indirizzare al punto di consegna e assistenza post-vendita più vicino all'acquirente.

La gamma di Mole Urbana è composta da dodici modelli: Sport Gt, Running, Naked, Romantica, Roadster, Corriera, Turismo, Pick-Up, Lavoro 1-2-3 e Sandy. I prezzi vanno dai 14.500 euro (10.500 con gli incentivi) ai 20.000 euro (15.500 con gli incentivi); per i furgoni da 20.000 a 24.000 euro (cifre alle quali bisogna togliere gli sconti fiscali e gli incentivi). "Non sono cifre basse, ma nel mondo dell'elettrificazione sono sicuramente prezzi democratici" commenta Palermo.