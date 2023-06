A Le Mans la Ferrari 'dimentica' la F1 ed entusiasma

La Ferrari che delude in Formula 1 e quella che entusiasma a Le Mans: due facce della stessa medaglia con l'obiettivo numero uno di vincere e far sognare i tifosi ferraristi. Se il Cavallino arranca nel Circus della velocità offuscato non solo dalla Red Bull di Max Verstappen ma anche da Mercedes e Aston Martin, la Rossa che questo fine settimana corre sulla mitica pista transalpina: le Ferrari 499P scatteranno dalla prima fila della storica 24 Ore che quest'anno celebra l'edizione del Centenario. Al ritorno dopo 50 anni nella top class del Fia Wec la Casa di Maranello è stata protagonista della Hyperpole: Antonio Fuoco è stato il più veloce e alla bandiera a scacchi ha preceduto di 0''773 Alessandro Pier Guidi, che partirà secondo nella corsa endurance in scena domani 10 giugno.

Due Ferrari partiranno dalle prime caselle in griglia nella corsa endurance più famosa al mondo come successe nel 1973, all'ultima partecipazione ufficiale, quando Arturo Merzario e Carlos Pace ottennero il miglior tempo con la 312 PB davanti a Jacky Ickx e Brian Redman con il medesimo prototipo.

"Siamo molti contenti di questo risultato - ha spiegato Antonello Coletta, Global Head of Endurance and Corse Clienti - che arriva a cinquant'anni di distanza dalla nostra precedente partecipazione alla 24 Ore di Le Mans nella top class. Questa sera dopo l'Hyperpole ci godiamo un momento fantastico che è il frutto di un lavoro eccezionale: da domani penseremo alla gara che sarà lunga, e dove diversi fattori, in primo luogo l'affidabilità, potranno rivelarsi decisivi. Ringrazio l'intera squadra, dai tecnici ai meccanici all'area sportiva a quella commerciale. Il grandissimo sforzo profuso da tutti ci ha permesso di trovarci dove siamo a meno di un anno dal primo shakedown della nostra 499P".

Un exploit della Rossa esaltato anche dal presidente Ferrari John Elkann: "C'è grande orgoglio e soddisfazione nel tornare a competere nella classe regina nella 24 Ore di Le Mans, nell'edizione del centenario, 50 anni dopo la nostra ultima gara in questa categoria. Torniamo con una vettura, la 499P, che riprende i colori della nostra tradizione e che porta avanti la nostra ricerca tecnologica per le auto di domani sul terreno più sfidante delle gare di endurance. Siamo felici - conclude Elkann - di vedere come i nostri tifosi ci sostengano con affetto e passione in questo nuovo progetto che ha avuto un avvio positivo con la pole position ottenuta al debutto a Sebring".