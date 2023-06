Dal 12 giugno 4 nuovi 'Chiama il bus' a Genova

Dal 12 giugno al 10 settembre a Genova quattro nuove linee di trasporto pubblico a chiamata entreranno in servizio nei Comuni di Bogliasco, Pieve Ligure, Rezzoaglio e Serra Riccò. Lo prevede il progetto 'Chiama il bus' illustrato a Genova dal presidente di Amt Ilaria Gavuglio, l'assessore regionale ai Trasporti Augusto Sartori, il consigliere delegato ai Trasporti della Città Metropolitana di Genova Claudio Garbarino e i sindaci dei Comuni interessati.

Sempre dal 12 giugno 'Chiama il bus' già attivo nei Comuni di Bargagli e Davagna sarà 'sdoppiato' durante l'estate in due servizi distinti, a uso delle rispettive frazioni dei due Comuni. Da luglio il numero dei servizi a chiamata di Amt crescerà ulteriormente: grazie al 'Progetto Aree Interne' finanziato dalla Regione Liguria il servizio sarà attivato anche a Mezzanego e in Val Trebbia. Durante l'estate saliranno quindi a 14 i servizi a chiamata presenti sulla rete extraurbana Amt.

La prenotazione sarà effettuabile dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19 chiamando il numero verde 800499999 oppure rivolgendosi direttamente all'autista in sosta al capolinea. Nelle prossime settimane verrà rinnovata l'app per la prenotazione online.

"Convenienza, facilità d'uso e sostenibilità ambientale e sociale - ha ricordato Gavuglio - sono i principi che regolano i nostri servizi a chiamata cuciti su misura". Per Sartori "il servizio si amplia sempre di più in tutto il territorio servito da Amt andando a coprire anche frazioni con pochi abitanti ma che hanno necessità di utilizzare il mezzo pubblico". Un servizio di trasporto collettivo "di alta qualità - ha concluso Garbarino - che evita contestualmente sprechi di denaro pubblico".