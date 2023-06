Tesla Model S Plaid batte Porsche Taycan al Nürburgring

È durato meno di dieci mesi il record per auto elettriche di serie (un giro in 7:33 minuti) stabilito da una Porsche Taycan Turbo S con kit performance sul Nürburgring-Nordschleife.

Ora le 73 impegnative curve dell'anello Nord, per un totale di 20,8 km, sono state divorate 'silenziosamente' - ma con grande efficacia - da una Tesla Model S Plaid con un kit pista che dopo numerosi test effettuati negli scorsi mesi ha fissato il display del cronometraggio sull'incredibile cifra di 7:25.231 minuti, cioè quasi 8 secondi meglio della Porsche.

Come precisa Tesla, che ha diffuso il video del record sul suo canale di Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=_Sdy5xPUvWk), la Model S Plaid era dotata del track pack che in Italia costa 18.435 euro e prevede oltre agli elementi da sostituire un diverso software che permette di raggiungere i 320 km/h.

Il pacchetto include il kit freni carbo-ceramici (con dischi anteriori in carburo di silicio da 410 x 40 mm; dischi posteriori in carburo di silicio da 410 x 32 mm; pinze anteriori monoblocco a 6 pistoncini; pinze posteriori monoblocco a 4 pistoncini; pastiglie dei freni ad alte prestazioni; freno di stazionamento integrato nelle pinze; liquido freni da pista e FW aggiornato e calibrato per le massime prestazioni.

La sostituzione delle ruote prevede all'anteriori) cerchi Zero-G 20x10J con pneumatici 285/35R20 Goodyear Supercar 3R e al posteriore cerchi Zero-G 20x11J con pneumatici 305/30R20 Goodyear Supercar 3R.