A Milano non si allarga il parco di monopattini

A Milano la sperimentazione in scadenza sui monopattini elettrici in sharing continuerà ma "al momento mi sento di escludere un allargamento del parco" di monopattini in sharing "sapendo che possono essere un buon sistema di mobilità che non inquina". L'assicurazione è del sindaco Giuseppe Sala. Bisogna fare un salto comportamentale per immaginare che il Comune di Milano li possa diffondere.

Tanti chiedono di eliminare l'uso di quelli pubblici ma è contrario a quanto succede nelle altre città" aggiunge. "Vorrei dire ai milanesi - ha aggiunto - che prima di immaginare un allargamento del parco di monopattini condivisi ci vorrà del tempo e soprattutto ci vorrà dagli utenti la dimostrazione che li si usa in maniera diversa. Ci possono essere tutti gli studi del mondo ma anche la mia banale osservazione fa vedere che ci sono troppi monopattini messi sui marciapiedi, troppi con due persone a bordo, troppo che vanno sui marciapiedi".