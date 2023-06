La Jaguar E di Eva Kant dalla Rinascente alla sopraelevata di Monza

Si chiama 100+1 il raduno più evocativo della Jaguar in programma per sabato 3 giugno sul circuito di Monza: un tributo simbolico alle auto più rappresentative del marchio che sfileranno sul red carpet brianzolo ma anche sulla mitica Sopraelevata del circuito, protagonista negli anni di epici duelli tra campioni del calibro di Ascari, Fangio, Hill, Clark.

La Jaguar E di Eva Kant, compagna di Diabolik e già protagonista del rientro sulle scene in occasione degli eventi sponsorizzati dalla Rinascente di Milano e di Roma con l'attrice Miriam Leone protagonista della nuova serie cinematografica, sarà una delle star della sfilata il cui cuore sarà rappresentato dal ritorno in pista di una "punta di diamante", la Jaguar E Type Competizione del 1964 di Gianluca Bardelli (vincitrice negli anni Novanta di tutte le più importanti gare del Campionato italiano autostoriche), affiancata da due preziose "vallette", entrambe recreation delle originali auto da corsa: la E Lightweight di Alberto Scuro, presidente dell'ASI, e la E Low Drag dell'austriaco Ralph Weibel.

Sarà anche l'occasione per celebrare il rientro nelle competizioni di autostoriche, al volante della Jaguar E, di due grandi campioni quali Pietro Silva e Gianluca Bardelli, avversari in passato e oggi co-driver in gara.

La manifestazione è promossa dal Jaguar Enthusiast Club Italia presieduto da Fabio Berardi il quale presenterà a Monza la sua Jaguar XK 150 Ots appartenuta in passato a Grace Kelly.