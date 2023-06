Audi: test in Arabia Saudita in vista della Dakar 2024

Nel mese di maggio, il Team Audi Sport è tornato in Arabia Saudita affrontando temperature estreme, sino a 42°C, e venti sferzanti, con la RS Q e-tron E2 alimentata da un carburante rinnovabile che riduce del 60% le emissioni di anidride carbonica, e completando 2.568 chilometri di test senza alcun problema.

Nell’occasione sono state utilizzate due varianti di pneumatici del fornitore ufficiale BF Goodrich, ed il team ha rilevato e confrontato le prestazioni ricreando le condizioni della recente Dakar grazie a una pista “sprint”, caratterizzata da ghiaia e sabbia nella quale sono state messe a dura prova le sospensioni, e a una pietraia di oltre 110 chilometri dove sono state portate al limite durata e resistenza delle gomme.

Inoltre, è stata affinata la taratura degli ammortizzatori, in modo che affidabilità e performance potessero progredire di pari passo. In seguito, è stata prevista un’approfondita analisi dei dati rilevati, per preparare al meglio la Dakar 2024, perché nella scorsa Dakar c’è stata frustrazione per le forature ed i piccoli imprevisti che hanno compromesso la posizione in classifica generale, come si evince dalle dichiarazioni di Rolf Michl, amministratore delegato di Audi Sport GmbH e responsabile delle attività sportive internazionali del brand, arrivate dopo la competizione.