Anas, via a lavori di manutenzione del Viadotto IV Stormo caccia

Anas (Gruppo FS Italiane) ha programmato l'avvio degli interventi di manutenzione del viadotto 'IV Stormo Caccia" al km 17,452 della strada statale 55 "dell'Isonzo" a Gorizia. Da martedì 6 giugno il viadotto sarà chiuso al traffico per circa 3 mesi per operare simultaneamente su tutte le strutture del viadotto, riducendo così i tempi di esecuzione degli interventi e al contempo garantisce la sicurezza per gli utenti della strada e per il personale impegnato nei lavori. Nel periodo di chiusura, come concordato con gli Enti territorialmente competenti, i flussi di traffico saranno deviati sulle complanari sottostanti. Il piano dei lavori prevede l'adeguamento sismico del viadotto, la sostituzione delle barriere di sicurezza, il rifacimento dei giunti di dilatazione e degli apparecchi di appoggio. Gli interventi, una volta conclusi, innalzeranno gli standard di sicurezza del viadotto migliorando anche il confort di guida lungo la strada statale 55 "dell'Isonzo".