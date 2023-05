Il Ferrari Challenge andrà in scena a Le Mans

Dal 7 al 10 giugno il monomarca del cavallino rampante, il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, sarà di supporto alla 24 Ore di Le Mans nell'anno del centenario della manifestazione.

Il circuito di Le Sarthe, lungo ben 13,6 km, vedrà 71 Ferrari 488 Challenge Evo correre sulla pista in cui la Hypercar della casa di Maranello, la 499P, competerà per la vittoria assoluta nella classica di durata per eccellenza.

Nella classe principale tutti i riflettori saranno puntati su Eliseo Donno, vincitore di 4 dei 6 appuntamenti in cui le vetture hanno già corso, che potrebbe allungare in maniera decisiva sui suoi inseguitori. Thomas Fleming, Bence Valint, Max Mugelli, e Thomas Neubauer, sono pronti a contendergli la vittoria finale in un contesto così prestigioso. Tra i protagonisti annunciati del Trofeo Pirelli AM ci sono Franz Engstler ed Hanno Laskowski, ma attenzione al rientro di Nicolò Rosi.

In Coppa Shell, Axel Sartingen troverà la concorrenza di piloti provenienti da altre serie, mentre in Coppa Shell AM la gara di Le Mans potrebbe rappresentare l'occasione per Motoiko Isozaki di accorciare ulteriormente la distanza in classifica dal leader. Qualifica e gara saranno visibili gratuitamente, con commento in lingua inglese, sul sito live.ferrari.com e sul canale YouTube di Ferrari.