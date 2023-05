Alpine svela il prototipo della Hypercar a Le Mans

Si annuncia un salto di categoria per Alpine nel Wec, visto che, oltre a gareggiare in questa stagione nella classe Lmp2, sta sviluppando l'Hypercar (Lmdh) che correrà tra le Hyoercar dal prossimo anno. Il nuovo prototipo da competizione della casa francese verrà svelato in anteprima mondiale in occasione del centenario della 24 Ore di Le Mans.

Inoltre, dal 7 al 12 giugno, prima al Village Hydrogène e successivamente all'Alpine Paddock Center, farà la sua apparizione per il pubblico della 24 Ore di Le Mans, l'A290_β, show-car che preannuncia la futura city car sportiva elettrica di Alpine, già svelata il 9 maggio a Bristol. Un'altra vettura particolarmente originale, l'Alpine Alpenglow, concept car presentata al Salone dell'Auto di Parigi lo scorso ottobre, verrà esposta dal 7 al 12 giugno al Village Hydrogène, organizzato dall'Automobile Club de l'Ouest. Si tratta di un prototipo futuristico con una nuova tecnologia, visto che si avvale di un motore a combustione interna a idrogeno e due serbatoi d'idrogeno cilindrici da 700 bar, situati sui due lati del veicolo.