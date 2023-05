A scuola da de Adamich per guidare le Alfa Romeo storiche

La Scuderia de Adamich, la società fondata nel 1991 dal pilota Andrea de Adamich, aggiunge ai Corsi di Guida Sicura, Evoluta e Sportiva, un nuovo programma denominato Scuderia de Adamich Classic. Per questa attività vengono utilizzate vetture ricostruite secondo i progetti originali e con omologazione FIA Gruppo 2: quindi auto abilitate a correre nelle gare storiche, con le stesse caratteristiche tecniche, ma con materiali moderni che ne rendono maggiore la sicurezza senza andare a scapito del piacere di guida.

Oltre alle Alfa Romeo GTAm, vengono utilizzate anche Giulia con preparazione Gruppo 2, in pratica le auto con cui de Adamich ha dominato nei campionati europei turismo negli anni ’60. Nel programma, che annovera diverse sessioni di guida presso l’Autodromo di Varano de’Melegari, sono previsti anche una serie di approfondimenti con lo stesso Andrea de Adamich per raccontare ai partecipanti la vettura originale e le esperienze dell’epoca. Due gli appuntamenti pianificati per il 2023, uno a settembre e uno a ottobre.