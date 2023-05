Leonardo Arduini sul podio del Clio Cup Europe

Il pilota milanese, appena 18enne, Leonardo Arduini ha conquistato il terzo posto nella classifica Challenger sia della serie europea sia di quella italiana nel Clio Cup Europe. "Conquistare il mio primo podio con la Clio in una pista come Spa è qualcosa di ineguagliabile, se poi lo fai con 60 avversari tutti attorno a te, diventa semplicemente un sogno ad occhi aperti! Ho scoperto Spa solo al venerdì - ha commentato Arduini - l'avevo studiata al simulatore e questo mi ha aiutato tanto, ma è una pista che pretende rispetto e ho fatto le cose un po' alla volta".

Dopo i primi due round, Arduini occupa la sesta posizione nel campionato italiano e la quarta nel Trofeo Challenger tricolore.

Buoni riscontri anche nella serie europea, dove il rookie milanese è ad un passo dalla Top10 assoluta e occupa la Top6 del Trofeo Challenger. La Clio Cup Europe ora si sposta in Ungheria sulla pista dell'Hungaroring.