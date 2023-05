Prima vittoria in DTM per Lamborghini

La Lamborghini ha colto la prima vittoria nel DTM sul circuito tedesco di Oschersleben con il factory driver Franck Perera.

Questo successo, che anche il primo a livello mondiale della nuova Huracán GT3 EVO2, è il completamento di un weekend perfetto, in cui Il pilota francese del team SSR Performance ha conquistato anche la pole position.

Perera si è confermato leader in gara 1, e non ha avuto nessun problema anche a seguito del pit-stop, per cui, al termine della competizione, ha accumulato un vantaggio di quasi quattro secondi sulla Porsche di Tim Heinemann.

In pratica, il pilota francese è rimasto al comando per 42 dei 44 giri totali, completati nel tempo di un'ora e due minuti.

"Siamo felici per questa prima storica vittoria nel DTM, che coincide anche con la prima vittoria della Huracán GT3 EVO2 - ha commentato Giorgio Sanna, Lamborghini Head of Motorsport - il team SSR Performance ha svolto un lavoro superbo all'esordio con Lamborghini Squadra Corse e questo ci rende ottimisti nell'ottica del campionato, anche se siamo consapevoli che il livello dei concorrenti è altissimo.

Ma ciò ci stimola a fare sempre del nostro meglio".