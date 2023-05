I prezzi dei carburanti sono in rialzo

Avvio di settimana con i prezzi dei carburanti in rialzo. In base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati a ieri, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,826 euro al litro (1,821 il dato di venerdì), con i diversi marchi compresi tra 1,811 e 1,839 euro al litro (no logo 1,820). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,668 euro al litro (rispetto a 1,665), con le compagnie tra 1,653 e 1,684 euro al litro (no logo 1,658).

Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 1,965 euro al litro (1,960 il dato di venerdì) con gli impianti colorati con prezzi tra 1,898 e 2,042 euro al litro (no logo 1,872). La media del diesel servito è 1,811 euro al litro (contro 1,808), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,745 e 1,889 euro al litro (no logo 1,713).

I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,750 e 0,770 euro al litro (no logo 0,734). Infine, il prezzo medio del metano auto si colloca tra 1,522 e 1,616 (no logo 1,563).