Salvini, nuove norme anche per i monopattini

"Spero entro giugno di portare in approvazione nuove norme che riguardano la mobilità". Cosí il vice premier, Matteo Salvini, a Taormina, al convegno del Fai.

Il ministro ha annunciato nuove regole anche per i mezzi a due ruote come i monopattini. "L'attuale Codice della strada - ha detto - risale al '92, voglio portare a scuola l'educazione stradale vera e incrementare le sanzioni. Voglio parlavi di monopattini: ho una figlia di 10 anni e uno di 20 e avere delle norme per le quattro e le due ruote è fondamentale. Bisogna rispettare le leggi anche sulle due ruote: casco, immatricolazione, targa e freccia anche per tali veicoli".