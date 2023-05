Chiusure notturne tratti A1 nel Fiorentino per lavori

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori, nelle notti di martedì 30 e mercoledì 31 maggio, con orario 22-6, sarà chiuso il tratto compreso tra Calenzano e Barberino, nel Fiorentino, verso Bologna, e il tra Firenze Impruneta e Firenze sud, verso Roma. Lo rende no Autostrade per l'Italia.

Sempre per lavori, spiega una nota, nella notte tra il 30 e il 31 maggio sulla A1 sarà chiusa anche l'immissione sulla A11 Firenze-Pisa nord, per chi proviene da Roma ed è diretto verso Pisa, e l'immissione sulla A11 per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Pisa e Firenze ovest.