Smog, a Firenze stop ai diesel euro 5 sui viali dall'1/6

A Firenze dal primo giugno, dalle 8.30 alle 18.30, nei giorni dal lunedì al venerdì, sarà vietato nell'area dei viali di circonvallazione e nelle strade che vi si immettono l'accesso e il transito ai mezzi diesel euro 5 immatricolati fino al 2011. Lo prevede un'ordinanza del sindaco Dario Nardella. Il divieto, si spiega dal Comune, riguarda le autovetture i veicoli destinati al trasporto merci (N1, N2, N3) di categoria Euro 5 ad alimentazione diesel immatricolati fino al 2011 (compreso). La misura, secondo quanto appreso, dovrebbe impattare su un totale di 500 veicoli. Tra le deroghe potranno regolarmente transitare i veicoli muniti di autorizzazione per la circolazione nella Ztl centro storico settori A e B e le autovetture di proprietà dei residenti nella zona interessata dal divieto. Non ci sarà alcun stop anche per i veicoli che appartengono ad aziende che hanno già stipulato un contratto di acquisto di nuovi mezzi a basse emissioni (Euro 6 o elettrici) e risultano in attesa di consegna da parte dei concessionari. Deroghe anche per i veicoli di polizia, forze armate, vigili del fuoco, protezione civile, misericordie, delle Asl. Prevista inoltre una deroga per le autovetture con conducente di età superiore ai 70 anni fino al 2024. "Come promesso - dichiara l'assessore all'ambiente Andrea Giorgio - abbiamo lavorato per cercare di ottenere il maggiore impatto possibile sul miglioramento della qualità dell'aria cercando di trovare un equilibrio con le esigenze di lavoratori e famiglie.

Ci siamo impegnati in un confronto continuo per definire sia il sistema degli incentivi, che saranno rilanciati dai primi giorni di giugno con la prima tranche da due milioni di euro e avranno criteri nuovi sostenendo famiglie e imprese ad esempio nell'acquisto di mezzi meno inquinanti anche usati, sia un sistema di deroghe puntuali a tutela soprattutto di chi vive e lavora nella zona". "Vogliamo ricordare - aggiunge l'assessore alla mobilità Stefano Giorgetti - che la polizia municipale, come già fatto in questi mesi, proseguirà con i controlli per il rispetto delle regole".