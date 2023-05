Porsche Supercup, in pista un rookie toscano di grandi ambizioni

Domenica 28 maggio a Montecarlo nella prima data 2023 della Porsche Supercup, campionato professionistico internazionale, debutta un pilota toscano di quasi 24 anni con grandi ambizioni, Riccardo Pera, seguito dall'agenzia Identity Event di Milano e in gara per il Team Ombra racing di Bergamo. Originario di Marlia, una frazione di Capannori, in provincia di Lucca, è l'unico rookie italiano nella competizione iridata alla quale partecipa un trentina di piloti che si tiene in concomitanza con alcuni Gp di Formula 1.

La prima gara era prevista a Imola, ma è stata annullata per l'alluvione, l'esordio così è stato rinviato sulla pista del Principato.

"I sogni si costruiscono con sacrificio e lavoro. Il talento non basta. - spiega il pilota toscano - Sarebbe bello lottare per il titolo mondiale già il primo anno. Nei test ufficiali ad Imola e a Silverstone era la prima volta che guidavo una Porsche 992 GT3 Cup, ho avuto ottime sensazioni, c'è stato subito feeling con la macchina. Ma facciamo un passo alla volta".

Dopo un passato nel go-kart, nel 2016 ha debuttato nel campionato Porsche Cayman GT4, dove ha vinto subito il titolo italiano. Pilota professionista nelle competizioni GT, ovvero macchine a ruote coperte dette 'granturismo', Riccardo Pera si appresta a fare il grande salto di qualità.

"Crediamo molto in Riccardo, è il nostro brand ambassador nel campionato del mondo Porsche Supercup e nel campionato Italiano Gt sprint - dice Danilo Stefanini, chief marketing officer di Identity Event - Ha talento, è veloce. Con il lavoro e il sacrificio possiamo sognare insieme grandi traguardi. Ha i numeri per puntare al titolo già nel 2023 in entrambe le categorie".