Montezemolo, Ferrari al 100% elettrica mi fa venire l'orticaria

"Una Ferrari elettrica? Mi sento male solo a pensarlo. Mi viene l'orticaria". Così Luca Cordero di Montezemolo, presidente di Italo spa, Fondazione Telethon e Manifatture sigaro toscano, nel corso di un incontro nell'ambito del Festival dell'Economia di Trento. "Per me l'elettrico al 100% è per la città, l'ibrido per fuori e poi tanti carburanti alternativi", ha aggiunto Montezemolo facendo riferimento all'arrivo della prima Ferrari elettrica nel 2025. Un desiderio che non ho realizzato è "poter restare qualche anno di più alla Ferrari per vincere qualche mondiale in più in Formula 1".