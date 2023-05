Il Bmw Group agli IIH 2023 premia i progetti meritevoli

L'Intercultural Innovation Hub, partnership di lunga data tra l'Alleanza delle Civiltà delle Nazioni Unite (Unaoc) e il Bmw Group, con il sostegno di Accenture, ha premiato dieci progetti internazionali per il loro impegno.

Nel corso della cerimonia tenutasi il 24 maggio 2023 a Berlino, in Germania, per l'IIH 2023, sono stati infatti riconosciuti i progetti innovativi che promuovono il dialogo interculturale e la comprensione reciproca, contribuendo così alla pace, alla diversità culturale e a una comunità internazionale inclusiva. Le organizzazioni premiate ricevono accesso a reti, finanziamenti, un programma di formazione completo di 12 mesi per sviluppare le loro capacità interne e un tutoraggio professionale da parte di coach esperti.

La cerimonia di Berlino è stata condotta e moderata da Mandeep Rai, autore di 'The Value Compass', con Miguel Ángel Moratinos, sottosegretario generale delle Nazioni Unite e Alto Rappresentante per Unaoc, oltre che da Ilka Horstmeier, membro del consiglio di amministrazione di Bmw Ag, People and Real Estate, direttore delle relazioni sindacali.

"Il Bmw Group - ha dichiarato Ilka Horstmeier - riconosce che la comprensione interculturale arricchisce le comunità in cui operiamo. Per questo motivo siamo molto orgogliosi della nostra forte partnership con Unaoc. L'Intercultural Innovation Hub ci permette di mettere in luce alcune delle straordinarie attività interculturali svolte in tutto il mondo. Il nostro impegno nei confronti dei destinatari dei premi comprende anche le risorse pertinenti che possiamo offrire per promuovere queste iniziative. Questo può fare la differenza nel trasformare un'idea in una pratica che fa evolvere le comunità locali e migliora la vita delle persone".