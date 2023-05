Polizia locale Verona sequestra auto intestata a prestanome

La polizia locale di Verona ha sottoposto a sequestro un'autovettura intestata ad un "prestanome", risultato proprietario di quasi 100 veicoli, senza dichiarare reddito. Grazie all'attività di controllo degli agenti di quartiere una Mazda familiare è stata rimossa e sequestrata ad un milanese, 52enne. L'uomo è ora sotto indagine grazie alle analisi del responsabile dell'Ufficio Intestazione Fittizia della Procura della Repubblica meneghina della sezione di pg dell'Arma Carabinieri. Ancora una volta è stata fondamentale l'applicazione tecnologica "Giano", in dotazione agli operatori di via del Pontiere che hanno controllato centinaia di veicoli in poche ore. Il veicolo è stato posto sotto sequestro perchè radiato dal Pubblico Registro Automobilistico. Secondo le indagini, nel capoluogo lombardo, l'uomo assieme ad altri soggetti al momento ignoti, riusciva a ottenere un profitto economico dall'attività di prestanome, una pratica che, di fatto, impedisce di sapere chi sia l'effettivo utilizzatore dei mezzi, poi usati per commettere reati come le truffe agli anziani, i furti in appartamento e i furti di bancomat di notte.