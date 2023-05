L'A290_β tra le protagoniste del Raduno Alpine 2023

Dopo la presentazione di poco tempo fa a Bristol, la show-car A290_β di Alpine si è avventurata per la prima volta sulle strade di Dieppe. L'occasione è stata quella del Raduno Alpine 2023, in scena lo scorso 9 maggio, dove la nuova arrivata della casa d'oltralpe ha fatto bella presenza di sé, per farsi osservare dagli appassionati del marchio.

La show-car sportiva ed elettrica è anche il modello che segna l'ingresso di Alpine in una nuova era, orientata verso un nuovo modo di vivere la sportività elettrica. Gli spettatori hanno potuto scoprire l'A290_β, esposta sul prato del lungomare della città e la sua inedita configurazione a tre posti che pone il conducente al centro dell'esperienza di guida sportiva Alpine.

In occasione del raduno, un vero e proprio museo è stato organizzato sui prati di Dieppe, che ha accolto i visitatori con una mostra di circa venti auto storiche, scelte tra quelle che hanno reso Alpine famosa nei rally dagli anni 1960 ad oggi.

Tra le tante c'era anche la concept car Alpenglow che lascia presagire il futuro di Alpine, sia nel mondo delle gare che delle auto di serie, e che preannuncia una possibile nuova soluzione con l'idrogeno abbinato al motore termico.

La serie limitata A110 San Remo 73 è stata invece esposta sul piazzale antistante il museo. Anche la Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé è stata rappresentata durante il weekend. In uno spazio appositamente dedicato, i visitatori hanno potuto scoprire di più sulle attività che si svolgono al suo interno, attraverso confronti e workshop, condotti da esperti presenti in loco.

Dopo l'inaugurazione ufficiale di sabato, l'A290_ β ha aperto un corteo di auto d'epoca e moderne condotte sul lungomare.