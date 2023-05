La Juventus sale a bordo di Jeep Grand Cherokee

Una flotta di nuove Jeep Grand Cherokee per la Juventus. Nei giorni scorsi presso l'Allianz Stadium di Torino, Eric Laforge, responsabile del brand a livello europeo e Novella Varzi, country manager del marchio Jeep in Italia, hanno consegnato le Jeep Grand Cherokee destinate ai calciatori e allo staff della squadra.

"Jeep e Juventus - ha commentato Laforge - rappresentano un binomio perfetto fatto da un brand iconico come Jeep e una squadra leggendaria come la Juventus. Un binomio fatto di successi e che incarna perfettamente i valori del brand Jeep, ovvero libertà, avventura, autenticità e passione. Sono orgoglioso di poter consegnare la nuova Jeep Grand Cherokee 4xe ai giocatori della Juventus".

Quello tra Jeep e Juventus è un sodalizio ormai decennale, nato nella stagione 2012-2013 e che ha visto la conquista di diciotto titoli tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. "Juventus e Jeep condividono l'attitudine a superare i territori della consuetudine - ha commentato Novella Varzi - per aprire nuove strade e stabilire nuovi limiti.

"Durante il comune percorso vincente - ha aggiunto Varzi - Jeep ha registrato una costante crescita commerciale, e non solo. Abbiamo intrapreso un percorso di elettrificazione che ci ha proiettati ai vertici del mercato plug-in hybrid senza snaturare il Dna del brand ma anzi migliorando le prestazioni in fuoristrada".

Nelle ultime stagioni, la divisa bianconera ha raccontato il percorso di elettrificazione del marchio Jeep, prima con la sigla 4xe, il nuovo 4x4 secondo il brand, e poi con il lettering nero ornato di fulmini, a sottolineare l'evoluzione di Jeep verso una mobilità sostenibile.