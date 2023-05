In moto-sedia a rotelle Kick's on ways fa tappa a Padova

Ha fatto tappa alla Coop di via della Pace, a Padova, "Klick's on ways" l'iniziativa promossa dall' dell'organizzazione di volontariato Free Wheels odv che sta attraversando il Veneto per promuovere oltre alla valorizzazione del territorio, la promozione del turismo lento per tutti, e dell'accessibilità in tutte le sue forme.

Klick è un motore elettrico green da collegare alla carrozzina, che rende gli spostamenti più veloci e meno disagevoli con il supporto tecnico di Klaxon Mobility GmbH che è partmer dell'iniziativa Ad accogliere i viaggiatori di "Klick's on ways", il Consiglio di Zona soci che ha portato il sostegno di Coop Alleanza 3.0 a questo progetto all'insegna dell'inclusione, "Klick's on ways" dimostra che l'accessibilità ha mille sfaccettature e porta coraggio e speranza alle persone con lesioni midollari, dando ai viaggiatori l'opportunità di vivere in condivisione un'esperienza di percorso "on the road".

Un'opportunità di conoscenza da vicino del territorio che, in alcuni casi, comporta numerose difficoltà organizzative nel caso di gruppi di persone a mobilità ridotta.

La tappa alla Coop di via della Pace è stata un'occasione per conoscere i componenti dell'organizzazione impegnati nel percorso che sta attraversando il Veneto e i rappresentanti della cooperativa Provate Scs e del progetto Talents che consta nello sviluppo di rampe per abbattere le barriere architettoniche realizzate con mattoncini Lego riciclati.