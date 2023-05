Maserati insieme a YCOM per correre nel GT2

Maserati lavora con YCOM per tornare nelle competizioni GT. La casa del tridente ha scelto l'azienda leader nelle tecnologie avanzate e specializzata nello sviluppo di progetti legati al motorsport come partner tecnico per la nuova Maserati GT2. La nuova avventura nel mondo delle competizioni di Maserati segue quella della Formula E, ed ha per protagonista la vettura realizzata per i team che intendono competere nel Fanatec GT2 European Series. YCOM, attraverso la sua sede nella Motor Valley, contribuirà allo sviluppo della Maserati GT2, oltre a fornire supporto post-vendita ai team.

La vettura da corsa rappresenta la naturale evoluzione della supersportiva Maserati MC20: un'auto progettata e sviluppata per consolidare e definire il futuro agonistico del Tridente nel mondo del motorsport.

Costruita per fornire maneggevolezza, guidabilità e prestazioni anche ai gentleman driver, la Maserati GT2 al momento è impegnata in una serie di test in vista della presentazione ufficiale che avverrà in occasione della 24 Ore di Spa, mentre il debutto nel Fanatec GT2 European Series ci sarà nel corso dell'anno.

"Maserati ha intrapreso un nuovo percorso nel motorsport - ha dichiarato Giovanni Sgro, head of Maserati Corse - il campionato GT2. Siamo impegnati a costruire un futuro promettente e solido sulle nostre gloriose radici".