International Mini Meeting 2023, l'appuntamento è in Toscana

L'International Mini Meeting, la manifestazione organizzata annualmente per celebrare globalmente il mondo Mini, sarà ospitato per il 2023 in Toscana, esattamente a Figline in provincia di Firenze.

Le migliaia di partecipanti - provenienti da ogni angolo d'Europa in rappresentanza di 300 club, a cui si aggiungeranno i 10 dalle Americhe e i 4 dall'Asia e dall'Oceania - saranno ospitati dal 25 al 29 maggio al Norcenni Camping Hu, un immenso sito dedicato al campeggio e alle vacanze, con capacità di oltre 5000 ospiti.

Oltre alla parade su un anello di circa 5 km attraverso le colline Toscane - prevista per il giorno 28 con cui gli organizzatori puntano a stabilire un nuovo Guinnes World Record, l'evento dedicato alle Mini di ogni tipo ed età, oltre che ai suoi equipaggi, prevede esposizioni di esemplari unici, di auto provenienti museo Mini di Monaco e un mercatino di accessori e ricambi con i venditori europei e Italiani.

Previsti al Norcenni Camping Hu anche un mercato vintage, intrattenimenti nelle aree gioco, test drive, incontri e confereze, e soprattuto tante serate gastronomiche e musicali a tema Mini.

Nell'esprimere la soddisfazione per la scelta di Figline come sede dell'International Mini Meeting 2023, il sindaco Giulia Mugnai ha detto che l'amminstrazione locale è stata "ben lieta di concedere il patrocinio l'International Mini Meeting 2023 e di agevolare, per quanto di competenza comunale, la sua organizzazione a Figline e Incisa Valdarno".

"La comunione di intenti e il lavoro per un obiettivo comune sono la base su cui costruire manifestazioni come questa, che non possono che fare bene al tessuto sociale ed economico locale".