Auto: pole record a Indianapolis, con un po' di Italia

Domenica 28 maggio alle 18.45 ora italiana prenderà il via la 107ma edizione della 500 Miglia di Indianapolis. Al termine di una lunga sessione di qualifica conclusasi domenica 21, la pole position è andata a un pilota spagnolo, Alex Palou, già campione 2021 della serie Indycar (di cui fa parte la 500 Miglia) con il team Cgr e attuale leader del campionato dopo cinque prove.

Palou ha 26 anni, l'età del ferrarista Leclerc; i due si conoscono e si sono trovati assieme in pista nelle formule minori. Oltre alla Indycar, lo spagnolo ricopre il ruolo di pilota di riserva con la McLaren di Formula 1. La sua pole ha fatto la storia per la media record di 234,217 miglia orarie (pari a ben 376,855 Kmh) su quattro giri lanciati. Tutta la prima fila è composta da piloti europei, con Rinus Veekay (Olanda) secondo davanti a Felix Rosenqvist (Svezia).

Nell'impresa di Palou c'è un po' di Italia: dal 2019, infatti, il catalano è gestito dalla Monaco Increase Management di Salvatore Gandolfo; e i telai utilizzati nella serie sono prodotti dalla Dallara di Varano de' Melegari (Parma).